2023年に圧倒的な販売実績を記録！『じゃがりこ 鶏皮うま塩味Lサイズ』が復活
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、塩をまぶして焼き上げた鶏皮の脂のうま味が楽しめる『じゃがりこ 鶏皮うま塩味Lサイズ』を、24日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。来年7月上旬終売予定。
【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ
「じゃがりこ」のLサイズシリーズは、「もうちょっと食べたい！」というニーズに応えた商品で、現在、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「明太チーズもんじゃ味」を定番の味として販売中。食べ応えがあることから、男性や若年層を中心に支持されており、定番に加えてさまざまなフレーバーを期間限定で発売している。
今回発売する『じゃがりこ 鶏皮うま塩味Lサイズ』は、2020年に初めて発売。当初から好評で、これまでに3度、期間限定で発売してきた味。23年には、同年に発売した新商品の中で圧倒的な販売実績を記録し、炭火焼きの香ばしさとクセになる鶏皮の脂のうま味が話題を呼んだ。
多くの熱い要望に応え、満を持して再登場。変わらぬおいしさはそのままに、新たなパッケージデザインで届ける“やみつきのうまさ”を堪能できる。
【商品特長】
噛むほどにあふれ出す鶏皮の脂のうま味とパンチの効いた塩気で、香ばしく焼き上げた鶏皮の味を再現。焼き上げた鶏皮を思わせるような薄茶色のスティックにチキンフレークを練り込み、見た目からも香ばしさを感じられる。
網焼きの鶏皮を大きく配置し、香ばしく焼き上げられた鶏皮の脂でうま味と香りを感じるようなシズル感を演出。のれんや提灯など焼き鳥屋を想起させるデザインを採用し、どこか懐かしく親しみやすい雰囲気で思わず手に取りたくなる仕上がり。お酒のお供として選ばれるデザインを目指した。
