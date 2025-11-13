「洞不全症候群」で心臓手術を受け、入院している歌手の美川憲一（79）が13日、自身のSNSを更新。「パーキンソン病」を公表した。本人の強い意向も踏まえ、12月14日の公演での復帰を目指す。

投稿では「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました」と説明。「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と伝えた。

パーキンソン病は、脳内のドパミン神経細胞の減少によって、手足の震え、筋肉のこわばり、動作緩慢などが起こる病気。運動症状のほかに、便秘や嗅覚の低下などの症状がある。進行すると、認知症や幻覚を引き起こす場合がある。根本的な治療方法は確立されていない。2019年には国指定の難病となった。

日本では、今年3月に死去したタレント・みのもんたさんがパーキンソン病の闘病を公表していた。「ザ・ドリフターズ」加藤茶も15年に出演したテレビ番組で「パーキンソン症候群」だったことを明かしている。

16年に死去し、放送作家、作詞家、タレントなど幅広く活躍した永六輔さんも10年にパーキンソン病と診断されたことを公表していた。

また、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」主演で知られる俳優・マイケル・J・フォックス（64）もパーキンソン病を公表している。

16年に死去したボクシングの元世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリさんも闘病を明かしており、1996年のアトランタ五輪開会式では、手の震えと戦いながらも聖火を点灯する姿が感動を呼んだ。