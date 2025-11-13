≠ME蟹沢萌子、ミニ丈MV衣装姿に「完璧なスタイル」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の蟹沢萌子が11月12日、自身のInstagramを更新。新曲「排他的ファイター」ミュージックビデオの衣装でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】蟹沢萌子、美スタイル際立つミニスカ姿
蟹沢は「着てると強くなれる、MV新衣装」「1人1人デザインが違って皆かっこいいんです」と11枚目のシングル「排他的ファイター」のMV衣装オフショットを複数枚投稿。アシンメトリーなトップスとショート丈のボトムスで、美しいウエストラインとスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「かっこいい」「完璧なスタイル」「大人っぽい」「憧れる」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
