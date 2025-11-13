「イカゲーム」チョ・ユリ、ミニワンピで美脚披露「可愛すぎる」「シンプルなのに存在感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ＊ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が11月12日、自身のInstagramを更新。イベント出席時のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イカゲーム」出演女優「存在感すごい」話題のミニワンピ姿
チョ・ユリは「Cocooning on Ice」とつづり、ブランド「Longchamp（ロンシャン）」の新作発表イベントでのショットを投稿。ブラウンのミニワンピースに同色のロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと色白な美しい脚を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「シンプルなのに存在感すごい」「見たことない可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆チョ・ユリ、ミニワンピで美脚披露
◆チョ・ユリの投稿に反響
