ILLIT、再び異なるビジュアル公開 ミンジュがピンクヘア・モカがオン眉…「びっくり」「世界観すごい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/11/13】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）の公式X（旧Twitter）が11月12日に更新された。1stシングル「NOT CUTE ANYMORE」（11月24日に韓国でリリース）の「NOT MY NAME」バージョンのコンセプトフォトを公開した。
10日に「NOT CUTE」バージョンコンセプトフォトを公開し、モカ（MOKA）が金髪、イロハ（IROHA）がオレンジ色といった新たなビジュアルで話題を呼んでいたILLIT。今回の投稿では、ライダースタイルでポーズを決めた個性溢れるメンバーたちの写真を公開。蛍光ピンクのロングヘアに変身したミンジュ（MINJU）や前髪を眉毛より上でカットしたヘアスタイルのモカ（MOKA）の姿を披露していた。
この投稿に、ファンからは「ビックリした」「可愛すぎて優勝」「世界観すごい」「ピンクヘア似合うのさすが」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ILLIT「NOT MY NAME」コンセプトフォト公開
◆ILLITの新ビジュアルに「可愛すぎて優勝」と反響殺到
