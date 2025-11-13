24日に那須川天心VS井上拓真

動画配信サービス「Prime Video」は13日、独占ライブ配信する24日のボクシング興行「Prime Video Boxing 14」の出演者を発表した。

同日はメインイベントでWBC世界バンタム級王座決定戦が行われ、同級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が激突する。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。

配信ではボクシングファンとしても知られる俳優の香川照之や、那須川と親交の深い6人組音楽グループ「GENERATIONS」の佐野玲於が登場する。2人に加えて、12月にWBA世界バンタム級団体内統一戦に臨む同級正規王者・堤聖也（角海老宝石）と元WBC世界フライ級王者で現WBA世界バンタム級2位・比嘉大吾（志成）の親友2人も共演する。

解説には元WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太氏とWBC世界バンタム級王座を12度防衛した山中慎介氏が登場するほか、元WBA世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏が「Prime Video Boxing」に初登場する。

また、Prime Videoでは決戦前の那須川と井上に密着したドキュメンタリー「独占密着 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBC 世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真」を10日から独占配信している。



（THE ANSWER編集部）