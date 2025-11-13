ボーソー油脂×cotta 「ボーソー米油」で作る、お菓子 ・料理・パンのフォトコンテスト

ボーソー油脂は、国内最大級のお菓子・パン作りのための専用ECサイト「cotta（コッタ）」とのコラボ企画で、「ボーソー米油で作る お菓子・料理・パンのフォトコンテスト2025」を10月27日から開催している。

毎年好評の企画で、昨年から応募できる料理ジャンルにパンを新たに追加。「皆様から大変ご好評をいただきましたことを受け、今年も開催する運びとなった」（同社）。お菓子や料理・パンづくりなど、幅広いシーンで活用できる米油の魅力を伝える。

コンテストは、ボーソー米油で作った、手作りのお菓子・料理・パンの画像をインスタグラム、X（旧Twitter）で募集。応募締め切りは11月17日まで。投稿には、ハッシュタグ「＃米油」「＃ボーソー米油」「＃ボーソー米油フォトコンテスト 2025」を要記載。インスタグラムでの投稿には、「@boso_komeabura」「＠cotta_corecle」をタグ付けして投稿。

応募作品の中から、お菓子部門、料理部門、パン部門の各グランプリ受賞者には、アマゾンギフトカード3万円分、準グランプリ1万5千円分、ボーソー油脂賞5千円分それぞれをプレゼントする。結果発表は12月8日、Cottaサイト上で発表予定。