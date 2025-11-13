はなまるうどん、冬の人気“ごま坦々”3種登場 総重量1キロに迫る『あふれ盛り肉カレーうどん』も各店1日15食限定発売
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまるは、13日より、全国のはなまるうどん（※一部店舗除く）にて、『濃厚ごま担々』『温玉ごま担々』『豚しゃぶごま担々』を期間限定で販売する。
【写真】冬の一番人気！“ごま坦々”3種
また同日より、高松兵庫町店（おいでまい！さぬきプロジェクト店舗）で人気を博している『あふれ盛り肉カレーうどん』を各店1日15食限定で、全国の店舗（※一部店舗除く）にて、期間限定で販売する。
濃厚でコク深いはなまるこだわりのオリジナル担々スープは、すりごまとねりごま、２種類の白ごまをたっぷり使用し、ピーナツバターを加えたスープにかけだしを合わせた。ごまを調整し鶏油を加えることで、コクと旨味を高めている。今年は、従来のはなまるオリジナルスープの良さはそのままに、ナッツペーストを増量。ごまの風味とナッツのコクが格段にアップした。さらに、にんにくの旨味をプラスすることで、味の深みが重なり、最後まで飽きさせないより濃厚でコク深い上質な味わいのスープに仕上げている。
たっぷりと盛り付けたそぼろ肉は、3つの醤（豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤）とふわっと香る花椒が特徴のタレを使用しており、ごまの風味が濃厚なスープによく合う。味わいの核となるたっぷりの肉味噌とローストピーナッツの香ばしさと食感がアクセントとなり、一度食べたらクセになる一杯となっている。
『濃厚ごま担々』は、白ごまのおいしさをストレートに味わえる基本の一杯。白ごまの濃厚なだしに香りの良いピリ辛のごまラー油を回しかけ、ピリ辛に仕上げている。見た目にも色鮮やかで食欲を刺激する。
『温玉ごま担々』は、とろーりとした半熟たまごをトッピングすることで、よりマイルドでクリーミィーな味わいを楽しめる。温かいふわっとした讃岐うどんとの相性もよく、喉ごし良くツルツルと食べられる。
『豚しゃぶ担々』は、柔らかくジューシーな豚バラ肉をたっぷりトッピング。豚肉は特製の肉味噌と濃厚な担々スープと相性抜群。
好みで別添えの「山椒」を加えれば、しびれる辛さと爽やかな香りがプラスされ、一杯で二度おいしい“味変”を楽しめる。ラー油増量やラー油抜き、山椒の追加を希望の場合は、注文時に依頼すれば可能。
また、「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環で、今夏香川にオープンした「はなまるうどん肉店（高松兵庫町店）」から生まれた話題のメニューを全国のはなまるうどんで各店1日15食、期間限定で販売。
肉店（高松兵庫町店）は、「煩悩」をテーマにした、はなまる初の肉特化型店舗で、目玉は、讃岐うどんと“背徳感”を刺激する“盛り盛り”の肉を掛け合わせた、圧倒的なインパクトの「肉店」オリジナルメニュー。
今回、その「肉店」で煩悩を満たす“背徳グルメ”として人気を博している『あふれ盛り肉カレーうどん』が、ついに全国の店舗で楽しめる。
うどん2玉（中サイズ）とスパイシーなカレーだし。カレーは一号店の店長のおうちカレーを元にしていて、たっぷり入ったゴロゴロ野菜がうれしいはなまるの隠れた人気メニュー。トッピングには甘辛く煮た牛肉とサクッとジューシーな豚カツという「牛肉＆とんかつのWトッピング」を採用。器ぎりぎりまで攻めた「あふれ盛り」のビジュアルが圧巻だ。
その総重量は1キロに迫る（※中サイズの場合、約950グラム）、はなまる史上最大級のボリューム。「肉と讃岐うどんを本能のままにお腹いっぱい楽しむ」というコンセプトを体現した一杯を楽しむことができる。
