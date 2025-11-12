『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

今回の撮影会場は、名古屋市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「URBAN OFF CRAFT中川店／EURO STYLE CRAFT（以下：クラフト中川店）」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、なかでも中川店は最新設備を兼ね備えたフラッグシップ店舗としてSUVからスポーツカー、欧州車まで対応し、幅広いクルマ好きに支持されています。Youtubeチャンネルも開設していますので、気になる人は要チェック！

それではクラフト中川店で個性的にカスタマイズされたオーナーたちの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：shinobuさん

年齢：50代

車両名：トヨタ・カローラスポーツ

年式：2019年式

主な使用シーン：通勤・レジャー

現在の愛車の前に乗っていたクルマと、その理由は？

「前車はトヨタのカローラルミオンです。実はその前はエスティマに乗っていて、ルミオンはダウンサイジングという形でした。ほとんど1人での移動が多かったので、大きいクルマは必要ないと感じていたんです」

現在の愛車を購入する際、ほかに検討した車種は？ その理由は？

「比較車両はありませんでした。最初からCX-5一本で考えていました」

現在の愛車を購入した決め手は？ 乗っていて楽しいと感じる瞬間は？

「ルミオンが11年目に突入し、そろそろ買い替え時かなと思ったことがキッカケです。ちょうど友人が働いているショップがあり、彼のススメもあってそこで購入しました。

一番楽しいのはやっぱり遠出ですね。オフ会に出かけて仲間たちと語り合う時間が何より楽しいです」

愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「以前のクルマでもドレスアップをもともと楽しんでいたので、その延長ですね」

足まわりで重視するポイント・こだわりは？

「完全に見た目重視です笑。前後でインセット※を変えてツラを合わせたり、細かい部分に手を入れています。ホイールもだいたい3年おきにチェンジしていて、以前の車から数えて6セットめですね」

【インセットとは？】

ホイールの中心から取り付け面までの距離のこと。ホイールの「出面（でづら）」に大きく関わる。詳細はこちらでチェック。

カスタムショップとして「クラフト」を選んだ理由は？

「長年お付き合いしているショップで、信頼があります。ホイールもここで6セットめですし、要望も伝えやすい。やっぱり気心の知れたスタッフさんがいるお店は安心です」

お気に入りのポイントはここ！

足まわり

ホイール：SSR SP719インチ

外装

エアロ：TOM’S（フロント／サイド／リヤ／ハーフスポイラー）

内装

エンジン・吸排気

マフラー：ROWEN ワンオフマフラー

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

「ROWENのワンオフマフラーですね。4本出しでインパクト大です。あと、TOM’SとROWENのエアロを組み合わせているんですが、これがかなりめずらしくて、よく話題になります。」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「とくにありません」

URBAN OFF CRAFT（アーバンオフクラフト）中川店／EURO STYLE CRAFT

店舗内にはURBAN OFF CRAFT（オフロードSUV向け）とEURO STYLE CRAFT（欧州コンパクトカー向け）の2ブランド体制をとっており、さまざまなユーザーの要望に応える提案をしています。



ローダウンからツライチカスタム、リフトアップまでトータルカスタムを得意としており、タイヤ1本の交換からホイールセット、車高調整、アライメントまでワンストップで対応。四駆はもちろん、スポーツカーや輸入車のカスタムにも強い体制を整えています。

足まわりの肝となるホイールオフセット／インセットは糸とバラスト（重り）を使った手作業で実施。

車高やホイールサイズ、アライメントによってベストの位置が変わるため、クルマ1台1台に合わせてセットアップしています。

その技術力は非常に高く、遠方からカスタムの依頼に訪れるユーザーも多いそうです。

近年人気を集めているのが、「アーバンオフ」と呼ばれる四駆のカスタムスタイル。

ルーフラックやルーフトップテント、サイドオーニングなど、アウトドア仕様のパーツを組み合わせたカスタムがとくに注目されています。



しかし、これらに対応できるショップは少なく、他店で作業を断られてしまうユーザーが多いのだとか。

そんな中、対応力の高さで評判が広がり「カスタムユーザーの駆け込み寺」として頼られる存在となっています。

店内にはアルファード／ヴェルファイア、ランドクルーザー、ジムニーなど人気車種の専用コーナーを設けており、そのパーツの豊富さは一見の価値あり。

他店では難しいと判断されたカスタムも、「まずは受け入れる。ユーザーの要望に向けてベストを尽くす」。それがクラフト中川店のモットーとのこと。愛車を個性的にカスタムにしたい／カスタムの悩みがあるユーザーは要チェック！

【URBAN OFF CRAFT 中川店／EURO STYLE CRAFT】

場所：〒454-0027 愛知県名古屋市中川区広川町1-1-2

営業時間：【平日・土曜】10:30～19:30【日曜・祝日】10:00～18:00

電話番号：052-354-5211

公式サイト：https://www.craft-web.co.jp/shops/nakagawa__urban__euro/