旨辛「スパイシー」が仲間入り！バーガーキング「にんにく・ガーリックバーガー」
ファーストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」から、にんにくの旨味がガツンとくる特製ガーリックソースと直火焼きビーフがクセになる「にんにく・ガーリックバーガー」が復活！
2025年は、スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛「スパイシー」も新たに発売されます。
バーガーキング「にんにく・ガーリックバーガー／スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」
発売日：2025年11月14日（金）〜
販売店舗：全国のバーガーキング店舗
※東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません
毎年大好評の人気メニュー「にんにく・ガーリックバーガー」が、再びバーガーキングに登場！
ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」を合わせた『にんにく・ガーリックバーガー』と『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』が期間限定で復活発売されます。
また、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』と『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』も期間限定で新たに発売。
復活メニューと新メニュー全4種類をまとめて紹介していきます☆
にんにく・ガーリックバーガー
価格：単品 690円(税込)／セット 990円(税込)
直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ねた「にんにく・ガーリックバーガー」
ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーです。
ダブルにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品 1,090円(税込)／セット 1,390円(税込)
ビーフパティ2枚にチェダーチーズを4枚、ピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらに3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」
「特製ガーリックソース」がアクセントになった、ボリューム満点のメニューです。
スパイシーにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品 790円(税込)／セット 1,090円(税込)
ビーフパティにチェダーチーズ2枚、ピクルスを重ねた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」
ケチャップとマスタード、さらに「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた新メニューです。
ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品 1,190円、(税込)／セット 1,490円(税込)
ビーフパティ2枚、チェダーチーズ4枚を使用した「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」
ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」の相性も抜群です！
にんにく好きはもちろん、辛い物好きの方々も大満足する期間限定バーガー。
バーガーキングにて2025年11月14日より期間限定で販売される「にんにく・ガーリックバーガー」「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」の紹介でした！
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります
※特製ガーリックソースとスパイシーガーリックフレークには辛味成分が含まれています
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります
※店舗により、販売時間帯が異なります
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります
※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります
※画像はイメージです
