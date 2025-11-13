ファーストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」から、にんにくの旨味がガツンとくる特製ガーリックソースと直火焼きビーフがクセになる「にんにく・ガーリックバーガー」が復活！

2025年は、スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛「スパイシー」も新たに発売されます。

バーガーキング「にんにく・ガーリックバーガー／スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」

発売日：2025年11月14日（金）〜

販売店舗：全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません

毎年大好評の人気メニュー「にんにく・ガーリックバーガー」が、再びバーガーキングに登場！

ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」を合わせた『にんにく・ガーリックバーガー』と『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』が期間限定で復活発売されます。

また、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』と『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』も期間限定で新たに発売。

復活メニューと新メニュー全4種類をまとめて紹介していきます☆

にんにく・ガーリックバーガー

価格：単品 690円(税込)／セット 990円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ねた「にんにく・ガーリックバーガー」

ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーです。

ダブルにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品 1,090円(税込)／セット 1,390円(税込)

ビーフパティ2枚にチェダーチーズを4枚、ピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらに3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」

「特製ガーリックソース」がアクセントになった、ボリューム満点のメニューです。

スパイシーにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品 790円(税込)／セット 1,090円(税込)

ビーフパティにチェダーチーズ2枚、ピクルスを重ねた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」

ケチャップとマスタード、さらに「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた新メニューです。

ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品 1,190円、(税込)／セット 1,490円(税込)

ビーフパティ2枚、チェダーチーズ4枚を使用した「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」

ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」の相性も抜群です！

にんにく好きはもちろん、辛い物好きの方々も大満足する期間限定バーガー。

バーガーキングにて2025年11月14日より期間限定で販売される「にんにく・ガーリックバーガー」「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」の紹介でした！

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります

※特製ガーリックソースとスパイシーガーリックフレークには辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

