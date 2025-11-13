サクサク食感！ブルボン「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」
ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。
「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」が2025年11月18日(火)に期間限定で新発売されます。
ブルボン「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」
価格：オープンプライス
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：84g(個装紙込み)
賞味期限：12カ月
ブルボンの“いちごフェア”商品のひとつ「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」が登場！
甘みと酸味のバランスが絶妙な「あまおう苺」のクリームを、サクサク食感のパイとウエハースではさみました。
その上からさらにチョコレートをコーティングした、ひとくちサイズのミルフィーユです。
あまおう苺の甘みと酸味の絶妙なバランスを楽しめます。
