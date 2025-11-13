菅野智之選手のメジャー1年目の成績をオリオールズのエリアスGMが評価しました。

日本時間13日、MLB GMミーティング2日目が行われ記者のインタビューに答えたエリアスGM。

菅野投手は昨季NPBで最優秀選手賞(MVP)を獲得し、35歳の年齢からメジャーに挑戦しオリオールズに入団。1年目から先発ローテーションを守り続け、30試合に登板し、10勝10敗で2桁勝利を記録。10度のクオリティー・スタート(6回以上を投げ自責点3以下)、106奪三振で防御率は4.64を記録しています。

エリアスGMは菅野投手のチームへの貢献度について聞かれると、「私たちは菅野を迎えられて本当に嬉しかったです。彼は非常に充実したシーズンを送り、シーズン通して安定した投球を見せてくれました」とコメント。

さらに、「チームの先発投手としても最高の成績を収め、多くのイニングに貢献してくれました。メジャーリーグへの移行も非常にうまくいったと思います。日本からスター選手がボルチモア・オリオールズを選び、そこでポジティブな経験をしてくれたことは素晴らしいことでした。フリーエージェント期間中も、彼と連絡を取り続けられることを楽しみにしています」と話しました。