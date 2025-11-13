元西武監督の辻発彦氏（66）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。今井達也投手（27）と高橋光成投手（28）を2人同時にポスティングする西武に本格的なFA参戦など戦力補強を促した。

ローテの柱2人が抜ける。辻氏は「これは痛い」と本音を漏らした。

ただ、「みんな夢を持ってこの世界に入ってきて、メジャーの日本人評価も上がってきてる」と2人の挑戦自体は支持した。

とくに今井は米メディアの予想では200億円以上の長期契約が確実と言われている。辻氏は「今井が決まればポスティングで何十億も（譲渡金が）入ってくるんだから。獲りましょうよ、新戦力」と、切り替えた。

すでに日本ハムからFA宣言した石井一成の獲得に動いている言われている。

辻氏は「これだけ低迷してもあれだけのファンが球場に集まって応援してくれている。ピンチはチャンスと思って、即戦力になる選手が獲れるのであれば」と、積極的な補強を促した。

若手にとっては2本柱が抜けることは飛躍のチャンス。「若い選手が来年経験を積んで、再来年に伸びることもある。すぐ優勝は無理でも足がかりが出来れば」と、期待した。

そして、「あの2人が抜けたら専門家の予想は（来季）最下位ですよ。僕だってそう思う。でも、来シーズンの終わりに“ほら、辻さん、言ったじゃない！”と（怒りの）矛先を俺に向けてね」と、結果で見返して欲しいとエールを送った。