安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第７回公判が１３日、奈良地裁であり、検察側の証拠調べで安倍氏の妻・昭恵さん（６３）の上申書が読み上げられた。

事件当日、病院で安倍氏と対面した時の心境について「夫の顔は笑っているようだった。手を握り、呼びかけると握り返してくれたような気がした」とつづられていた。

上申書は２３年８月に作成され、昭恵さんの心情が記載されている。

昭恵さんは２２年７月８日、自宅で、安倍氏が撃たれたとの連絡を受け、急いで東京駅に向かい新幹線に乗車。スマートフォンには世界中から安倍氏を心配するメッセージが届いていた。それを読んで容体が良くないことを察した。

駅から病院まで車で移動する際、渋滞していた。「走った方がいい」と思うほど長く感じた。病院で容体の説明を受け、「ダメなんだろう」と思った。

対面した安倍氏は穏やかで笑っているようだった。手を握り、耳元で「晋ちゃん、晋ちゃん」と呼びかけると、ほんの少し握り返してくれた気がした。体はまだ温かく、到着するのを待ってくれていたのだと思った。救命措置をしていた医療スタッフに「もう結構です」と伝え、安倍氏は息を引き取った。頭が真っ白で悲しみやつらいという気持ちがわく余地がなく、涙も出なかった。

昭恵さんは安倍氏について「誠実な人だった。あの日を思い出すと涙があふれる。生きていてほしかった」と記していた。