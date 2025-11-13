「交雑牛」和牛の旨み×乳牛のヘルシーさ+価格の“いいとこ取り”で人気　「海外の肉より国産のおいしい肉を」の声も

和牛と乳牛のホルスタインを掛け合わせた「交雑牛」が注目されている。

“和牛の旨み”と“乳牛のヘルシーさ”を兼ね備え、価格の面でもお手頃になっている。

「特売にしやすい」という声も

冬が近づく中、体の芯からあたたまる鍋料理、しゃぶしゃぶ。

番組はしゃぶしゃぶなどの食べ放題を楽しめる東京・足立区の「ゆず庵 足立島根店」を取材した。

ゆず庵 商品開発部・萩野 平さん：

食べ放題の業態なので、いっぱい食べられるように「交雑種（交雑牛）」を設定しております。

あまり聞きなじみのない「交雑牛」だが、今様々な場所で提供されている。

東京・練馬区のスーパー「生鮮市場アキダイ関町本店」を取材すると、「国産交雑牛」と大きく書かれた肉が販売されていた。

しかし、買い物客からは「初めて聞きました」という声が相次いで聞かれた。

「交雑牛」とは、父親は和牛、母親は国産の乳牛・ホルスタインという掛け合わせで生まれた牛のことだ。

両方の品種の良いところを受け継ぎ、赤身と脂のバランスがとれた牛になると言われている。

ヘルシーであるところも人気のひとつだ。

そして、値段の部分でも東京の卸売価格を見てみると、和牛（A5）は1kgあたり2611円のところ、交雑牛（B3）は1642円と1000円近くお手頃となっている。

アキダイ 関町本店・秋葉弘道社長：

結構和牛が多いんですけど「交雑牛」の方が、どっちかというと特売にしやすいです。はっきり言うと。

12日、スーパーアキダイでは100グラム当たり和牛368円に対し、交雑牛は358円となっていた。

アキダイ 関町本店・秋葉弘道社長：

人気は出ています。物価高なのでね。

あと円安の影響もあって海外のお肉意外と高いじゃないですか。海外のお肉よりは国産のお肉のおいしいものを、同じような値段だったらそっちの方がいいねと。

味も価格も“いいとこ取り”で広がり

「交雑牛」を使ったメニューは、さらに広がりを見せている。

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」では、交雑牛の「さくらビーフ」を使用したすき焼き弁当を11月から販売開始した。

担当者によると「赤身と脂身のバランスが良く、すき焼きの旨みをより引き立てる」として交雑牛を採用したという。

「ゆず庵 足立島根店」でも交雑牛が使われている。

「贅沢コース」で食べることができる「黒毛牛しゃぶしゃぶ」の肉は交雑種のものだという。

ゆず庵 商品開発部・萩野 平さん：

黒毛和牛の脂のうまみでしたり、ホルスタインの赤身のうまみを掛け合わせることで、食べやすく、かつ高級感を感じられるお肉になっていると思います。

物価高が続く今、味も価格も“いいとこ取り”の交雑牛に期待が高まっている。

（「イット！」11月12日放送より）