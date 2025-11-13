サンワサプライは、傷や汚れに強い生地を採用し、快適なロッキング機能と座面調整が可能なオフィスチェア「SNC−T167シリーズ」を発売した。

「SNC−T167シリーズ」は、耐久性とメンテナンス性を兼ね備え、長時間のオフィスワークをサポートする。水や汚れを弾くため、さっと拭き取ることができ、学校やオフィスはもちろん、汚れが付きやすい工場での使用にもおすすめとなっている。

通常の布張りのチェアに比べて傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェア。水や汚れを弾くので拭き取ることができ、学校やオフィスだけでなく汚れやすい工場での使用にもおすすめとなっている。



「SNC−T167シリーズ」

座面と背もたれは体の形に沿った形状で、座った時の姿勢をサポートする。ゆったり座れるサイズの座面と、背中をしっかりサポートする幅広の背もたれを採用している。

机の高さや体型に合わせて、座面の高さを上下に昇降できる。小柄な人から高身長の人まで座りやすくなっている。

背座ロッキング機能で大きく背もたれを倒して体を預けられるので、仕事と休憩のメリハリをつけやすくなる。ロッキングの硬さは調節が可能となっている。

レバー1本で座面の高さ調節、ロッキングの固定・解除ができる。座りごごちの良い、ウレタン素材のクッションを採用している。好きな方向に回転できるので、スムーズに立ち座りできる。

カラーはブラック「SNC−T167BK」、グレー「SNC−T167GY」、ネイビー「SNC−T167NV」の3色から選べる。

［小売価格］1万5400円（税込）

