都会の風景を象徴する言葉のひとつが「METRO（メトロ）」です。地下を縦横無尽に走る電車は、私たちの日常を支える便利な交通手段であると同時に、独特の情緒やリズムを持っています。人々が行き交う駅のざわめき、暗闇を切り裂く走行音、そしてトンネルの先に見えるわずかな光――こうした情景は、音楽にとっても豊かなインスピレーションの源となってきました。そのため、多くのアーティストが「メトロ」という言葉をタイトルに掲げ、都会的な空気感や心の移ろいを描いています。今回ご紹介するのは、そんな「METRO/メトロ」という名を冠した楽曲の中から5曲。ジャンルや時代を超え、それぞれの「メトロ」が持つ物語を感じさせてくれる作品ばかりです。普段の通勤通学で乗る電車も、音楽を通せば少し違って見えるかもしれません。



●kurayamisaka「metro」



●LEO今井「Metro」



●東京事変「メトロ」



●advantage Lucy「メトロ」



●showmore「metro」



（written by 山崎健治）

外部サイト