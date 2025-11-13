「一瞬小林幸子さんかと思った」えなこ、「どんな衣装なのか予想」投稿に意外な声。「気になりすぎる」
コスプレイヤーのえなこさんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「どんな衣装なのか予想してみてね」という投稿に「一瞬小林幸子さんかと思った」といった反応が寄せられています。
【写真】「一瞬小林幸子さんかと思った」
「小林幸子さんのコスに見えたw」えなこさんは「今日はCM撮影に行ってきました〜！ どんな衣装なのか予想してみてね」とつづり、1枚の写真を投稿。花束を持つえなこさんが写っていますが、どんな衣装を着用しているのか、キラキラのエフェクトで隠されています。一瞬、こういうゴージャスな衣装なのかと錯覚してしまいそうになるショットです。
ファンからは「なんだろ？」「気になりすぎる」「どんな衣装か楽しみ」「すごいキラキラ！」「キラキラしていて想像つかないです（笑）」などの声が。ほかにも「小林幸子さんのコスに見えたw」「一瞬小林幸子さんかと思った」といったコメントも寄せられました。
「完璧なベルの実写化！」1日の投稿では、ハロウィンのコスプレとしてディズニーの人気作品『美女と野獣』のベルを再現した姿を披露したえなこさん。黄色いドレスを着用した美しい姿に、ファンからは「完璧なベルの実写化！」「今にも映画のワンシーンとして動き出しそうですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
