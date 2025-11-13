滋賀県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「米原市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、滋賀県居住の20歳以上の男女9505人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問を用いて「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜滋賀県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。
本記事では、滋賀県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは、「自分達の家を持てたこと。安定した生活ができていること。家族が穏やかに過ごせていること」「ゆとりのある自由な時間があり、無理なくやりたいことをして過ごせる」「結婚して子供が産まれた。家族みんなが健康でいる」といった声が寄せられ、生活の充実感や心の安定が高く評価されていることが分かります。
「4人の子供に囲まれて、毎日忙しく過ごせている。夫は優しくお互いに協力できる」「五体満足だし、家族も友達も旦那もみんないい人で、みんな協力的で、幸せでしかない」「何より家族を大切にしてくれる夫がいて、何より可愛い子どもがいて、衣食住に困らない」といったコメントがあり、家族とのつながりや心身の満足が幸福度を支えていることがうかがえます。
2位：米原市／評点68.8／偏差値67.6米原市は滋賀県北部に位置し、県内唯一の新幹線停車駅を持つ交通の要所です。高速道路のインターチェンジや自然豊かな観光資源にも恵まれており、伊吹山や天野川などをはじめとする自然景観と利便性のバランスが取れた地域として評価されています。
1位：栗東市／評点69.0／偏差値68.7栗東市は滋賀県南部に位置し、JR栗東駅周辺を中心に住宅地と商業施設が発展する一方、南部には金勝山系の自然が広がる都市と自然の融合エリアです。古くから交通の要衝として発展してきた背景もあり、製造業・物流業の集積地としての一面も持っています。
