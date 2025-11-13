長崎市の小学校音楽会が開かれました。

学年やクラスごとに、工夫を凝らしたステージが披露されました。

【NIB news every. 2025年11月11日放送より】

（山里小学校2年2組）

♪～ 手のひらを太陽に ～

体を動かしながら、大きな歌声がホールに響きます。

今年で79回目を迎えた「長崎市小学校音楽会」。

べネックス長崎ブリックホールで、11日から13日まで開かれました。

市内70の小学校から約3200人の児童が参加し、合唱や演奏を披露します。

（桜町小学校4年2組）

♪～ ルパン三世のテーマ ～

桜町小学校4年2組は、鍵盤ハーモニカや木琴、鉄琴、大太鼓などの多くの楽器を使って演奏。

指揮者を見て、リズムを合わせることが難しかったそうです。

（児童）

「初めてのブリックホールで緊張したけど、本気を出せてよかった」

（児童）

「楽しかった。大太鼓は連続で叩く所が難しかったけど、頑張れた」

また 三原小学校 2年1組は、手話を交えながら歌いました。

（三原小学校 2年1組）

♪～世界中のこどもたちが～

手話は、児童が互いに教えあって練習したそうです。

（児童）

「手話をしながら歌うのはどうでしたか」

（児童）

「楽しかった」

（保護者）

「(夫が)1曲目から、ずっと隣りで泣いていた」

（保護者）

「子どもたちの力ってすごいと思った。未来の可能性しかないと、感動して聞いていた。本当に頑張ったねって、思い切り抱きしめたい」

会場では多くの保護者が演奏を見守り、子どもたちの成長を感じていました。

（保護者）

「すごくかわいらしかった」

（保護者）

「みんなで協力して一生懸命。一つの経験、ステップとしても成長するのではないか」