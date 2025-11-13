手話や人気アーティスト曲など 工夫凝らし…「長崎市小学校音楽会」3200人の児童が披露《長崎》
長崎市の小学校音楽会が開かれました。
学年やクラスごとに、工夫を凝らしたステージが披露されました。
【NIB news every. 2025年11月11日放送より】
（山里小学校2年2組）
♪～ 手のひらを太陽に ～
体を動かしながら、大きな歌声がホールに響きます。
今年で79回目を迎えた「長崎市小学校音楽会」。
べネックス長崎ブリックホールで、11日から13日まで開かれました。
市内70の小学校から約3200人の児童が参加し、合唱や演奏を披露します。
（桜町小学校4年2組）
♪～ ルパン三世のテーマ ～
桜町小学校4年2組は、鍵盤ハーモニカや木琴、鉄琴、大太鼓などの多くの楽器を使って演奏。
指揮者を見て、リズムを合わせることが難しかったそうです。
（児童）
「初めてのブリックホールで緊張したけど、本気を出せてよかった」
（児童）
「楽しかった。大太鼓は連続で叩く所が難しかったけど、頑張れた」
また 三原小学校 2年1組は、手話を交えながら歌いました。
（三原小学校 2年1組）
♪～世界中のこどもたちが～
手話は、児童が互いに教えあって練習したそうです。
（児童）
「手話をしながら歌うのはどうでしたか」
（児童）
「楽しかった」
（保護者）
「(夫が)1曲目から、ずっと隣りで泣いていた」
（保護者）
「子どもたちの力ってすごいと思った。未来の可能性しかないと、感動して聞いていた。本当に頑張ったねって、思い切り抱きしめたい」
会場では多くの保護者が演奏を見守り、子どもたちの成長を感じていました。
（保護者）
「すごくかわいらしかった」
（保護者）
「みんなで協力して一生懸命。一つの経験、ステップとしても成長するのではないか」