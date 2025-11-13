元ボス猫がまさかのイクメンに!? 保護猫“ほたて”の第二の人生

元ボス猫らしからぬおっとりぶりで人気者になったほたて（ミックス/推定9歳/♂）。同居する猫たちとのほのぼのとした日常を覗き見！

初めましての取材陣に他の猫が退避する中、ほたてくんはカメラの前で堂々たる姿。

近所のボス猫として名を馳せていた、元野良猫のほたてくん。そんな彼が、保護猫の預かりボランティア活動をし、20匹以上の譲渡をしてきた姉やんさんのもとで暮らすようになったのは4年ほど前のこと。

「実はその1年前に出会っていて、挨拶する仲ではあったのですが、当時の私は自分の飼い猫2匹（ナラ、シンバ）と保護していた猫たちのお世話でキャパオーバー。でも、しばらくして見かけたほたては、猫風邪のせいで鼻水が詰まり、ぐったりと元気もなくて、緊急保護することにしました」と姉やんさん。

その後、ほたてくんは猫エイズキャリアであることも発覚。姉やんさんはほたてくんの里親探しをやめ、正式に家族にすることを決意。晴れて安住の地を見つけたほたてくんは、ベッドやソファでおっさん座りして、白目をむいたままいびきをかいて爆睡、先住猫のナラちゃんやシンバくんには逆らわずに喧嘩を回避…みるみるうちに家猫へと豹変。

「私が保護した子猫が、母猫を求めてぽっちゃり体型のほたてのおっぱいを吸い始めても無抵抗。むしろ、お乳が出ないのに喜んでイクメンしていました（笑）」

元ボス猫とは思えぬおっとりぶりと鈍感力が魅力のほたてくん。今ではすっかり、姉やんさんのYouTubeチャンネルのアイドルです。

Instagramは@neko.desukedonanika

YouTube

・猫ですけどなにか？

・俺、ほたて