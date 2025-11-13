AKB48の元メンバー大家志津香（33）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。AKB48に入ったのが3カ月違い柏木由紀と仲良くなるまで10年かかったと告白した。

2人はAKB48の「仲良しメンバー」としてゲスト出演。大家は柏木のことを「一匹狼すぎる」と評した。大家は「これだけ女の子がいるグループで誰とも群れなくて、でも一匹狼なのに八方美人なんですよ。みんなに『ご飯行こうね、ご飯行こうね』って言うは言うけど『いついきます』ってなったら『えっ、じゃあ連絡するね』って適当にはぐらかすんです、絶対に。私も仲良くなるまで10年かかった」と話した。

そして大家は「この番組出る、ってなったときに『デビューしたての2ショットあります？』って言われて、本当になくて」と話して、柏木が2人の2ショット写真について探したが「6年前が限界だった」と話した。

大家は後輩メンバーから「どうやったら（柏木と）仲良くなれるんですか、ってすごい聞かれる」と話した。MCハライチ澤部佑が「なんか手法はあるの？」と聞くと、大家は「由紀さんは本当に気ぃつかいしいなので、いろんな人に気をつかってしまうので、大人数ではダメなんですよ。由紀さんと仲良くなるにはマンツーマンにもっていくべき」と話した。

さらに大家は「みんなとじゃなくて2人で話しましょう、って何回か誘っていたら、距離が縮まりました」と柏木と食事に行く苦労について語った。柏木は「みんなでご飯、ってなんとなく『今度』って言えるじゃないですか。そこでさらに私と『この日にいきましょう』と言ってくれて初めて『好き』ってなる。そこまでグッと来てくれると、一匹狼の私にも来てくれると『相当いいな』って思える。しーちゃんはかなり来てくれた」と大家と仲良くなれた当時を思い起こした。

大家も「3カ月前に初めて由紀さんから誘ってもらえました」と柏木からのお誘いの知らせが初めてきたことを明かした。柏木は「10回、誘ってもらえたのがたまったので…」と大家を誘った理由について話した。