「バチェラー5」参加美女、素肌のぞくリブワンピース姿公開「後ろ姿から美人すぎる」「大人っぽい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた尾崎真衣（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月12日、自身のInstagramを更新。肌見せワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー5」参加美女「大人っぽい」ボディライン強調ワンピ姿
◆尾崎真衣、肌見せワンピース姿を公開
尾崎は「お酒飲んで顔赤い」とつづり、落ち着いた色味のワンピース姿を投稿。体にフィットしたロングリブワンピースで、背中部分にカットが入り美しい背中のラインをのぞかせている。
◆尾崎真衣の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「後ろ姿から美人すぎる」「2度見した」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆「バチェラー・ジャパン」
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティーなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれる。輿水が参加した「シーズン5」では、元プロバスケットボール選手の長谷川惠一がバチェラーを務めた。（modelpress編集部）
