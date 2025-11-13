フジテレビ系「めちゃめちゃイケてるッ！」にレギュラー出演していたモデルでタレントの敦士（４９）。家族でりんご農園を訪れた様子をアップした。

１３日に自身のインスタグラムを更新し、「りんご好きの子供たちが『美味しいりんごが食べたーい！！』って言う。ならば本場、“青森県弘前市”へ」と青森へ向かった。

訪れた工藤農園は「６年前に仕事でお邪魔したりんご農園」だそうで「ずっと、”またお邪魔したいです”と言いながら６年。６年前と変わらずパワフルな工藤さんご夫婦、到着するなり、『おかえりー！！』って。嬉しかったなー」と再会を喜んだ。

「笑顔が絶えない工藤さんが育てるりんごがめちゃくちゃ美味しいです！！」と感激。「特別にりんご狩りをさせてもらって、その場でもぎたてのりんごをかじらせてもらって、妻も子供たちも大興奮。かじった瞬間にジュースなの！？ってくらい溢（あふ）れ出す果汁、シャキシャキ食感に、心地の良い甘味と酸味のバランス、今年の工藤さんのりんごは絶品でした」と食レポし、「家族で行けて良かった」「ありがとうございました。また、お邪魔しますね」とつづった。

「＃家族旅行 ＃家族 ＃妻 ＃子供」などのハッシュタグをつけ、りんご畑をバックに４人で記念撮影。妻でモデル・結花子（ゆかこ）も楽しそうに笑った。

敦士は２０１０年に「めちゃイケ」の新メンバーオーディションに合格し、レギュラーに。４９歳になった今でもハンサムで、今年９月には結花子（ゆかこ）の誕生日を祝う様子を投稿し、美男美女の夫婦ショットを見せた。