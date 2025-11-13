元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１３日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）に生出演。４月に起こした新東名高速道路の追突事故でこの日に静岡県警に書類送検された女優・広末涼子の容疑について「一般的な交通事故」「社会的に制裁を加えるというような話ではない」と述べた

広末は４月７日、粟ケ岳トンネル内で時速１８５キロ近くのスピードで車を運転し、大型トレーナーに追突。同乗していた男性に骨折のけがを負わせた疑いが持たれている。

自動車運転処罰法違反（過失傷害）という容疑について、橋下氏は「きちっと捜査を尽くした上での過失運転致傷ですから、一般的な交通事故です」と説明。「関係者のみなさんにはいろんなご迷惑をおかけしたということで仕事の自粛というのはあるかもしれませんが、社会的に制裁を加えるというような話ではないですよ」と説明。「同乗者のけがについても、まったくの第三者ではないのできちんと対応すると思いますから。ご本人さんの気持ち次第ですけど、復帰を進めるというのであれば復帰していただきたい」と、みそぎの後の女優復帰についても言及した。

１８５キロもの猛スピードを出した疑いには「危険運転罪の一番の論点なんですけど、速度が１８０キロあったとしても、制御がきちんとしていれば、危険運転致傷にはならないんですよ」と弁護士として解説。「ただ、今、法改正の議論がありまして、数値基準を入れると。６０キロ以上オーバーであれば自動的に危険運転罪になるという考え方もあるが、今はそうではない。『１８０キロ？ えっ！』と思うかも分かりませんが、高速道路上でしっかりと制御していたと判断したんでしょうね」と話していた。