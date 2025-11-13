【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ】 11月14日10時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：35,200円 【S.H.Figuarts シャリア・ブル】 11月14日10時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」と「S.H.Figuarts シャリア・ブル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付を開始する。

ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ

11月14日10時より予約開始

2026年5月 発送予定

価格：35,200円

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するニュータイプ専用モビルアーマー「キケロガ」をROBOT魂シリーズで立体化したもの。

特徴的なモビルアーマー形状はもちろん、一部差し替えパーツを使用することでモビルスーツ形態への展開も再現することができる。

オールレンジ攻撃は付属のケーブルパーツを取り付けることで展開状態を表現することができる。さらに本体を支える専用台座が付属する。

S.H.Figuarts シャリア・ブル

11月14日10時より予約開始

2026年5月 発送予定

価格：9,900円

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のキャラクター「シャリア・ブル」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

劇中の軍服姿が再現され、各部可動により様々なポーズを取ることができる。オプションパーツとして劇中最後に搭乗したマスク付きの表情パーツが付属する。

その他スマホやメガネなどの小物も付属する。

(C)創通・サンライズ