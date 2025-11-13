NiziU¡¢³ð¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤òÈ¯É½¡¡NINA¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ËRIKU¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤Ê¡×
º¸¤«¤éMAKO¡¢NINA¡¢RIKU
9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü´Ú¶¦Æ±³«È¯¥³¥¹¥á¡Ötilnus¡×¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¿·WEB CM¡¦»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½é¸ø³«¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯6¿§¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç2026Ç¯¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤NiziU¤Î¥¥é¥¥é¤Ê6¤Ä¤Î´ê¤¤»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈWEB CMÆ°²è¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯6¿§¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤NiziU¤Î¥¥é¥¥é¤Ê6¤Ä¤Î´ê¤¤»ö¤òÈ¯É½¡£
MAKO¡¢NINA¡¢RIKU¤Î£³¿Í¤Î´ê¤¤»ö¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤ËMAKO¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¡¢RIKU¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡×¡¢NINA¤Ï¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡×¤òµó¤²¤¿¡£
MAKO¤Ï¡¢¡Ö»ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÊý¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
RIKU¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Ç¤¹¤±¤É¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢NINA¤Î¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¡Ë¥·¥¢¥È¥ë¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿NINA¤Ï¡Ö¡Ê°ÆÆâ¤Ï¡ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿RIKU¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¥Ñ¥ê¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
NINA¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²»³Ú¤ä¥¢¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢20¥ö½ê¤°¤é¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¡¢·Ý½Ñ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿RIKU¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤Þ¤À¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦NINA¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤È»Ð¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬Á´°÷¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤È¤«¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ötilnus ¡×¤Ï¡¢ ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤¤é¤á¤¡É¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Æ¥£¥ë¥Ê¥¹ ¥Ñ¡¼¥ë¥³¥¢ ¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¡£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Æ¥£¥ë¥Ê¥¹ ¥Ñ¡¼¥ë¥³¥¢ ¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥¤¥¯¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÃÍ¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥ë´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÇÛ¿§Àß·×¤Ç¡¢¤É¤Î¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌÜ¸µ¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤ò½É¤·¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤¹¤ëÅÙ¤Ë¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£