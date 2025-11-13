伊藤歩、小栗旬との肩寄せた２ショットにドラマファン歓喜「かっこよ過ぎ」「いい笑顔」 『匿名の恋人たち』で共演
俳優の伊藤歩（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズドラマ『匿名の恋人たち』で共演した小栗旬（42）との撮影オフショットを公開した。
【写真】「いい笑顔ですね」チーフ役・伊藤歩＆新社長役・小栗旬の2ショット
伊藤は「ル・ソベール藤原壮亮新社長とチーフショコラティエ川村元美」と同作の役名を記し、伊藤は小栗の顔が貼られたうちわを手にし、2人で笑顔で肩を寄せ合うほほ笑ましい2ショットを披露している。
このオフショットに、ドラマファンからは「年々増してくる妖艶さと綺麗さ本当大好き」「社長 チーフ かっこよ過ぎ」「お二人共とてもいい笑顔ですね」「とても良かったです」などのコメントが集まっていた。
