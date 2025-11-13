Ç¯Îð¥µ¥ÐÆÉ¤ß¹ðÇò¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ç¯¾å¤Ë¡Ä¡×Áó°æ¤½¤éà¥¥å¥ó¶á±Æá¤ËÈ¿¶Á
¡Ö24²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¡£Áá¤¤¤â¤ó¤À¡×
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁó°æ¤½¤é¤¬àÃÂÀ¸ÆüáÊó¹ð¤Ç¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Birthday to me SOLA!! 1111¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÁó°æ¤½¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢24²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¡£Áá¤¤¤â¤ó¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥å¥óshot¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î¤ª¼Ì¿¿¡£¡£²û¤«¤·¤¯¡£¤½¤ÎÀá¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤½¤é¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ç¯¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÁó°æ¤½¤é¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¾å¤Î¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬º£Æü¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Áó°æ¤Ï2002Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢¿È¸µ¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¼ÂºÝ¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö1983Ç¯11·î11Æü¡×¤È¤¤¤¦ÃÂÀ¸Æü¤òÀßÄê¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¡¢ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖËÜÌ¾¤Ï½ã»Ò¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ï44ºÐ¡£1981Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£