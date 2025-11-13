¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×Ä«¥É¥éà¤¢¤ó¤Ñ¤óá¶×»Ò¡¢ÀÄÈ±à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
ÀÄÈ±¤Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£(27)¤¬½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÀÄÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÄ³¤¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×(2025Ç¯ÅÙÁ°´ü)¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬Æ¯¤¯¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¦¾®ÅÄ¶×»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤ª¤·¤È¤ä¤«¤À¤¬¡¢°û¤à¤ÈËÜ²»¤ÇÆÇÀå¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦ÀÄ½Õ·²Áü¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÌÄ³¤¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¡¦¼¼ÅÄ´ÄÆá¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±¿±Ä¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È±¿§¤òÀÄ¤ËÀ÷¤á¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤·¤Æ¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÄ»÷¹ç¤¦¤Î¥¨¥°¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ênarmi¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î´é¤âÁÇÅ¨¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤Î¶×»Ò¤µ¤ó¡Äµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£