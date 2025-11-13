¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼àÆþ±¡»Ñá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤ä¤À¤â¡¼¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤¿¡¼!! ¡×¡ÖÆþ±¡¡©¡×¡Ö¥«¥È¥Á¥ã¥óÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é...¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ç28ºÐ²Î¼ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤à2S¤ËÈ¿¶Á
¡ÖÁÄÉã¤ÈÂ¹¤ß¤¿¤¤¡×Æþ±¡¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×¤Î²ÃÆ£Ãã(82)¤ÎÆþ±¡»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²ñÄ¹¤Î¤È¤¢¤ëÁÛ¤¤¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë...!?ÁÄÉã(²ÃÆ£Ãã)¤ÈÂ¹(È¬ÌÚÍ¦À¬)²¹¤«¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ºîÃæ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤ÎÁÄÉãÌò¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤ò¸«Éñ¤¦¡¢Â¹Ìò¤Î¡ÖFANTASTICS from EXILE TRIBE¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬(28)¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¤«¤È¤Á¤ã¤óÆþ±¡¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥È¥Á¥ã¥óÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆþ±¡¤µ¤ì¤¿¤«¤È¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤À¤â¡¼²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¿´ÇÛ¤·¤¿¡¼!! !! !!¸µµ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÃã¤µ¡Á¤ó¡ª¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤â¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁÄÉã¤ÈÂ¹¤ß¤¿¤¤¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£