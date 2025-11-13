¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¿·°æ¹ÀÊ¸¤À¤È⁈⁈⁈¡×7Ç¯¤Ö¤êÇÐÍ¥Éüµ¢¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤¹¤´¤¤¤¾¤©¡×¡ÖÅìµþ¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤µ¤ß¤·¤¤¡×
Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥Éüµ¢
¡¡ÇÐÍ¥¤Çºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÀÖËÙ²í½©¤¬X¤ò¹¹¿·¡£°ì¿Í¼Çµï¤Î¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ïºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤òÀÖËÙ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ò±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçº¬¿Î¡¢±ÇÁü¤òÆ±¤¸¤¯±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³²¼ÆØ¹°¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÀÖËÙ²í½©°ì¿Í¼Çµï¡ØÆüËÜÂÐ²¶2¡Ù¡×¡£Âè1ÃÆ¤Ï2023Ç¯¤Ë¾å±é¡£Á°²óÆ±ÍÍ¤ËËèÆü°Û¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¿·°æ¹ÀÊ¸¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢SUPER EIGHT¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¿·°æ¹ÀÊ¸¤À¤È⁈⁈⁈¡×¡ÖÅìµþ¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤µ¤ß¤·¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤©¤©¤Ã¡¢¿·°æ¹ÀÊ¸¤µ¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤¹¤´¤¤¤¾¤©¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤è¤í¤³¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·°æ¹ÀÊ¸¤¬ÇÐÍ¥Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·°æ¤Ï2019Ç¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ËÜºî¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÐÍ¥Éüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¡£