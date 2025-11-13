ＡＤＷＧ、今期最終を13％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額

ＡＤワークスグループ <2982> [東証Ｐ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の23.1億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の25.4億円→28.7億円(前期は16.1億円)に13.0％上方修正し、増益率が57.8％増→78.3％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の9.3億円→12.6億円(前年同期は6.9億円)に35.4％増額し、増益率が34.2％増→81.7％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の14円→16円(前期は10円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.7倍の7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.6％→6.2％に改善した。



