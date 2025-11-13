今週女王決定も 佐久間朱莉の“戴冠条件”を整理
＜伊藤園レディス 事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季も残すは3試合。年間女王争いはいよいよ最終盤を迎えている。現在、メルセデス・ランキング1位は今季4勝を挙げ、2431.11ポイント（pt）を積み上げている佐久間朱莉。2位には今季2勝の神谷そらが1790.94ptで続く。
【写真】印象変わる！ 佐久間朱莉のドレス姿
今大会は3日間競技のため、優勝者には200ptが加算される。次戦の4日間競技「大王製紙エリエールレディス」は300pt、最終戦メジャー大会「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」では400ptが優勝者に与えられる。つまり、今大会終了時点で佐久間と2位の差が700ptを超えれば、佐久間の1位が確定する。佐久間と神谷の差は640.17pt。今大会で佐久間が優勝した場合、神谷が残り2試合で逆転することが不可能となるため、佐久間が初の年間女王を戴冠する。2位の神谷が優勝すれば、佐久間の順位に関わらず女王争いは次週に持ち越される。ランキング3位の河本結と4位の菅楓華にも可能性は残されているが、状況は厳しい。河本は今大会で佐久間との差を36.7pt以上縮めなければ、その時点で女王レース脱落。菅は残り3試合をすべて制することが戴冠の絶対条件だ。佐久間が単独2位以下の場合でも、神谷と河本の成績次第では女王になる可能性がある（※詳細は後述）。ただし、単独6位以下に終われば決着は次週以降に持ち越される。今季33試合に出場し、優勝4回を含む17度のトップ10入りを果たしている佐久間は、年間を通して安定感を発揮してきた。初の年間女王に王手をかけ、「年間女王への思いは強いですし、早いうちに決められたらいいなっていう気持ちはもちろんある。自分のプレーに集中して、優勝したら決まりなので、ただひたすらに勝ちたいという思いでプレーしたい」と意気込みを語る。この3日間で年間女王が決まるのか、それとも次戦へ持ち越されるのか――。最高の栄誉を懸けた戦いの行方はいかに？（文・高木彩音）（※）佐久間の女王決定条件・優勝・単独2位：神谷が単独5位以下＆河本が優勝以外・単独3位：神谷が単独15位以下＆河本が単独2位以下・単独4位：神谷が単独30位以下＆河本が単独3位以下・単独5位：神谷が予選落ち＆河本が単独3位以下
