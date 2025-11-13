＜速報＞石川遼は出遅れ1オーバー 宮里優作ら首位
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。連覇を狙う石川遼は3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」と振るわず、1オーバー・63位タイでホールアウトしている。
【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？
5アンダー・首位タイに宮里優作、石坂友宏、山田大晟。1打差4位タイには堀川未来夢、幡地隆寛、米澤蓮、黒木紀至、ジャスティン・デロスサントス（フィリピン）が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は2アンダー・19位タイ。プロデビュー戦の中野麟太朗は2オーバー・71位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
第1ラウンドのリーダーボード
