「Z-ALLOY」第二弾は軽めのバランスも魅力！クリーブランド『CBZ』ウェッジ、12月6日デビュー
住友ゴム工業から、新作ウェッジのアナウンス。「独自開発した軽くてやわらかい素材『Z-ALLOY』を採用し、寛容性と心地よい打感を追求したキャビティ型のクリーブランド『CBZ』ウェッジを12月6日から販売します」と、同社広報。
【画像】『RTZ』より少し『CBZ』のほうが「包み込みやすい」系統の顔
『Z-ALLOY』を採用した第一弾の『RTZ』が大ヒットとなったが、第二弾もネック部のセラミックピン『ZIPCORE』とダブル搭載で大きな余剰重量を創出。トウ側へ重量を再配分し、重心位置をハンディ10以上ゴルファーの平均打点（80％がトウ側）に近づけた結果、オフセンター時でも距離と方向がブレにくくなった。
従来モデル『CVX2』のSUS431比で25%も柔らかくなった「Z-ALLOY」に加え、TPU素材も約2倍に増量した『GELBACK』をキャビティ部に配置しインパクトの衝撃をしっかり吸収。ロフト別に最適化したフェースブラスト＆レーザーミーリングでラフやウエットでも抜群のスピンコントロールを実現している。
基本、幅広ソール＋大きめバンス角でターフを滑らせ、ミスを軽減する『V/S/Cグラインド』を用意、様々なライからやさしく寄せられる。また、『ゼクシオ』アイアンとのつながりを意識し【バランス軽め】で扱いやすさも魅力的。スチールシャフト『N.S.PRO 950GH neo』と『MODUS? TOUR 105』装着が25,300円、カーボン『Diamana for CG III』が26,400円。
