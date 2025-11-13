【サウナ】スパワールドがリニューアル！１４０人収容の巨大サウナ登場　「サウナ・スパ健康アドバイザー」の記者が楽しみ方を伝授　大阪・浪速区

“世界の大温泉”をテーマにしたスパワールドが史上最大のリニューアル。注目は、収容人数１４０人の超大型サウナです。



世界の大温泉をテーマにした大阪市浪速区のスパワールドでは、世界１２か国１７種類の温泉が楽しめます。



そして１１月１５日（土）、新たに３つのエリアがリニューアルオープンします。



「アジアゾーン」の室内の障子には四季折々のプロジェクションマッピングを投影。さらに「モダンバリエリア」が誕生し、夜には幻想的な雰囲気を演出します。





今回の総工費は１３．５億円と、開業から２８年のスパワールド史上最大規模のリニューアルが行われました。特に注目されるのが、超大型サウナの「サウナシアター」です。収容人数１４０人と、これまでの５倍だといいます。スパワールドは昨今のサウナブームにも乗り、新たな客層の取り込みを狙っているということです。今回、MBSで取材を担当したのは山中真アナウンサーと荒牧亜燈羽記者。荒牧記者は「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ大のサウナ好きで、山中アナウンサーにサウナ浴の極意を伝授しました。椅子に腰かけ、足を床につけて汗をかく山中アナウンサーに、荒牧記者は…（荒牧記者）「山中さん、この足の状態だとサウナを楽しんでいません」理想は胡坐をかくこと。足を体に近づけることで頭と足先の間で温度差が小さくなり、効率よく全身が温まるのだといいます。掛水もして、あとは水風呂で整うだけというところ。リニューアルしたスパワールドのサウナには、３つの水風呂が設けられています。（山中アナウンサー）「１９．５度、これが体温まってるとはいえ冷たい…！これは冷たいですよ〜！」ここで荒牧記者からもう一つのアドバイスです。（荒牧記者）「手を上げて入りましょう！」手を上げた状態で入ることで、水風呂の冷たさが和らいで感じられるということです。（山中アナウンサー）「冷たい…！あぁ〜！」（荒牧記者）「あぁ〜！」スパワールドは１１月１５日にリニューアルオープンします。