【2026福袋】ハローキティと「珈琲館」が初コラボ 冬ぴったりの異素材ミックスのボア巾着バッグ付き
C-Unitedは、全国の「珈琲館」・「珈琲館 蔵」にて、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初のコラボレーションアイテム『ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026』を発売する。事前予約は、13日より、店頭販売は12月18日より開始。さらに、21日午後8時よりオンラインストアでも販売を開始する。あわせて、同日より「オリジナルアクリルカラビナ」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施。
【写真】普段使いしやすい！冬にぴったりなボア巾着バッグ
喫茶店チェーンの先駆けとして1970年に生まれた「珈琲館」。幅広い世代に愛される「ハローキティ」も1974年に誕生しており、同じ時代に生まれたという共通点から、今回のコラボレーションが実現した。
今年のハッピーバッグは、2種類の異なる素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」、ハローキティの世界観にあわせて同店のメニューのイラストを描き起こした「オリジナルポーチ」、商品引換券2枚と「珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱」がセットになった数量限定の特別なアイテムとなっている。
冬にぴったりの、もこもことしたボア素材と軽やかなナイロン素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」。カラーバリエーションは、どんなコーディネートにも合わせやすいブラックとベージュの2色展開となっている。巾着ならではの丸みのあるフォルムが上品で愛らしく、紐を引くだけで簡単に開け閉めが可能。
さらに、紐を長くして肩にかければショルダーバッグとして、持ち手部分に腕を通せばハンドバッグとして、気分やシーンに合わせて2WAYで使うことができる。コンパクトな見た目ながら底マチがあるため、収納力も抜群。バッグの中央には、1970年代のデビュー当時のハローキティのデザインをベースに、同店の世界観を取り入れたネームタグをステッチ。珈琲館の制服を着たハローキティと看板商品「トラディショナル・ホットケーキ」をあしらった。ハローキティの世界観に溶け込むよう、オリジナルでデザインしている。
同店の落ち着いた喫茶店のぬくもりと、ハローキティのかわいらしさを詰め込んだ「オリジナルポーチ」。裏と表で異なるデザインを楽しめるほか、使いやすさにもこだわり、口が大きく開いて出し入れがしやすい形に仕上げた。
デザインには同店で働く「ハローキティ」と双子の妹“ミミィ”と、一部店舗で使用している「サイフォン」や昔懐かしいメニューである「喫茶店のメロンクリームソーダ」「炭火珈琲ゼリー」などを描き起こしたデザインをあしらった。同店の制服を着こなすハローキティと、喫茶店ならではの愛らしいモチーフが心くすぐるアイテムとなっている。
「商品引換券」は、年間約160万食を販売する看板商品「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 2枚」と「珈琲館のハウスサンド」の2品が対象。「オリジナルポーチ」と同じく、オリジナルデザインのハローキティを描いている。
さらに、「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」発売同日から、アクリルカラビナプレゼントキャンペーンも実施。店内飲食の会計税込500円ごとの利用で1スタンプを進呈し、5つ集めるごとに「オリジナルアクリルカラビナ」をランダムで1つもらえる。
バッグなどに取り付けて楽しめるカラビナは、シークレットを含む全6種類。ハローキティのトレードマークであるリボンや同店のカップ＆ソーサーのモチーフに、制服を着た「ハローキティ」と双子の妹“ミミィ”、お友だちの「タイニーチャム」を描いている。
喫茶店チェーンの先駆けとして1970年に生まれた「珈琲館」。幅広い世代に愛される「ハローキティ」も1974年に誕生しており、同じ時代に生まれたという共通点から、今回のコラボレーションが実現した。
今年のハッピーバッグは、2種類の異なる素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」、ハローキティの世界観にあわせて同店のメニューのイラストを描き起こした「オリジナルポーチ」、商品引換券2枚と「珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱」がセットになった数量限定の特別なアイテムとなっている。
冬にぴったりの、もこもことしたボア素材と軽やかなナイロン素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」。カラーバリエーションは、どんなコーディネートにも合わせやすいブラックとベージュの2色展開となっている。巾着ならではの丸みのあるフォルムが上品で愛らしく、紐を引くだけで簡単に開け閉めが可能。
さらに、紐を長くして肩にかければショルダーバッグとして、持ち手部分に腕を通せばハンドバッグとして、気分やシーンに合わせて2WAYで使うことができる。コンパクトな見た目ながら底マチがあるため、収納力も抜群。バッグの中央には、1970年代のデビュー当時のハローキティのデザインをベースに、同店の世界観を取り入れたネームタグをステッチ。珈琲館の制服を着たハローキティと看板商品「トラディショナル・ホットケーキ」をあしらった。ハローキティの世界観に溶け込むよう、オリジナルでデザインしている。
同店の落ち着いた喫茶店のぬくもりと、ハローキティのかわいらしさを詰め込んだ「オリジナルポーチ」。裏と表で異なるデザインを楽しめるほか、使いやすさにもこだわり、口が大きく開いて出し入れがしやすい形に仕上げた。
デザインには同店で働く「ハローキティ」と双子の妹“ミミィ”と、一部店舗で使用している「サイフォン」や昔懐かしいメニューである「喫茶店のメロンクリームソーダ」「炭火珈琲ゼリー」などを描き起こしたデザインをあしらった。同店の制服を着こなすハローキティと、喫茶店ならではの愛らしいモチーフが心くすぐるアイテムとなっている。
「商品引換券」は、年間約160万食を販売する看板商品「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 2枚」と「珈琲館のハウスサンド」の2品が対象。「オリジナルポーチ」と同じく、オリジナルデザインのハローキティを描いている。
さらに、「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」発売同日から、アクリルカラビナプレゼントキャンペーンも実施。店内飲食の会計税込500円ごとの利用で1スタンプを進呈し、5つ集めるごとに「オリジナルアクリルカラビナ」をランダムで1つもらえる。
バッグなどに取り付けて楽しめるカラビナは、シークレットを含む全6種類。ハローキティのトレードマークであるリボンや同店のカップ＆ソーサーのモチーフに、制服を着た「ハローキティ」と双子の妹“ミミィ”、お友だちの「タイニーチャム」を描いている。