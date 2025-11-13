祝30周年！「たまごっち」と「ユニクロ」がコラボ ウィメンズTシャツ4型＆初代オマージュの「たまごっち」登場
バンダイ ライフスタイル事業部は、衣料品ブランド「ユニクロ」が展開するグラフィックTシャツブランド「UT」で、「たまごっち」 UT 4型とUTオリジナル「たまごっち」１型を、全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで12月19日から発売開始する。
【写真】懐かしい！初代をオマージュした『UT オリジナルたまごっち』
本コレクションは、ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型をそろえた計5型のラインナップ。
Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインした。きょう公開された初代「たまごっち」スペシャルサイトではUTオリジナルミニゲームを楽しむことができる。たまごっちから飛び出した「まめっち」が主人公。まめっちがUTを着用し、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるストーリーとなっている。
今回発売される『UT オリジナルたまごっち』（税込2990円）は、1996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」で、初代「たまごっち」の欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様。
『WOMEN たまごっち UT/オーバーサイズフィット』（税込1990円）は、4種展開。初代「たまごっち」をフロントにデザインしたものや、「まめっち」を刺しゅうで表現した商品を展開する。
（C）BANDAI
