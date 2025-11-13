「たまごっち」と「ユニクロ」がコラボレーション

　バンダイ ライフスタイル事業部は、衣料品ブランド「ユニクロ」が展開するグラフィックTシャツブランド「UT」で、「たまごっち」 UT 4型とUTオリジナル「たまごっち」１型を、全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで12月19日から発売開始する。

　本コレクションは、ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型をそろえた計5型のラインナップ。

　Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインした。きょう公開された初代「たまごっち」スペシャルサイトではUTオリジナルミニゲームを楽しむことができる。たまごっちから飛び出した「まめっち」が主人公。まめっちがUTを着用し、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるストーリーとなっている。

　今回発売される『UT オリジナルたまごっち』（税込2990円）は、1996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」で、初代「たまごっち」の欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様。

　『WOMEN たまごっち UT/オーバーサイズフィット』（税込1990円）は、4種展開。初代「たまごっち」をフロントにデザインしたものや、「まめっち」を刺しゅうで表現した商品を展開する。

