塩野瑛久、“恋人”と制服姿での2ショット 30歳＆27歳が演じる“高校生カップル”のオフショットに反響
俳優・犬飼貴丈（31）が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（毎週日曜 深1：10、ABCテレビ ※関西ローカル）の公式Xが12日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】制服姿で教壇での2ショットが公開された塩野瑛久＆ゆうたろう ※2枚目
投稿では、「#絶対BLファイナル 第1話 特別ショットを公開」のコメントとともに、9日に放送された第1話より主人公・モブ役の犬飼と弟・綾人役のゆうたろう（27）の場面カットのほか、ゆうたろう演じる綾人と綾人の“恋人”の東條役を演じる塩野瑛久（30）の制服姿でのオフショットが披露された。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
塩野が演じる東條は、モブの弟・綾人の恋人で背景がバラのイケメン、文武両道で弱点なしのミスター・パーフェクトという役どころ。
【写真】制服姿で教壇での2ショットが公開された塩野瑛久＆ゆうたろう ※2枚目
投稿では、「#絶対BLファイナル 第1話 特別ショットを公開」のコメントとともに、9日に放送された第1話より主人公・モブ役の犬飼と弟・綾人役のゆうたろう（27）の場面カットのほか、ゆうたろう演じる綾人と綾人の“恋人”の東條役を演じる塩野瑛久（30）の制服姿でのオフショットが披露された。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
塩野が演じる東條は、モブの弟・綾人の恋人で背景がバラのイケメン、文武両道で弱点なしのミスター・パーフェクトという役どころ。