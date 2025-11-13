セーレン、今期経常を7％上方修正・最高益予想を上乗せ

セーレン <3569> [東証Ｐ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の109億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の198億円→212億円(前期は192億円)に7.1％上方修正し、増益率が2.7％増→10.0％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の102億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の52.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.4％→12.0％に上昇した。



