愛猫にメロメロ高橋克典“にゃん語”が止まらない「にゃんてかわいい」「うーにゃわいい」
俳優の高橋克典（60歳）が11月11日、公式ブログを更新。先住猫・ミルリィと子猫・ラヴィの愛らしい姿を“にゃん語”を交えて公開し、ファンの反響を呼んでいる。
11日、高橋は「こないだのお昼寝」と題してブログを更新。ハートの絵文字をたくさん添えながら「にゃんてかわいい」「うーにゃわいい」「これね、コアラのマーチ」「にゃわいい」とユーモアたっぷりに“にゃん語”でつづり、ふわふわの毛並みとピンクの肉球が愛らしいリラックスしているラヴィの寝姿を公開した。
続けて「で、最近また逃げまくりのミーちゃんはこちら」として、ビンテージ調のランプのそばで寝ているミルリィの写真も披露。「ミーちゃんをまず可愛がろうとしてるのに逃げまくり。不貞腐れてんのかなぁ。この子は難しい」と笑いを交えながら、ツンデレなミルリィへの想いをつづった。
そんなブログにファンからは「めっちゃ可愛い」「癒しのお写真ありがとうございます」「無防備に寝んねしている姿が堪らなく愛おしい」「女の子はとってもツンデレ」「癒されますね」「素敵」「最高に幸せ」「寝起きもかわいいにゃあー」などの声が寄せられている。
