女優の三田寛子が、次男での歌舞伎俳優・中村福之助のオフショットをアップした。

三田は１３日にインスタグラムで「二男中村福之助のお誕生日です」と２８歳になったことを報告。「日常のおうち時間はいつもこんな＃お誕生日おめでとう＃愛犬＃めんま＃トイプードル」とつづり、愛犬を抱く次男の姿をアップした。

福之助は体調不良のため、出演を予定していた１１月歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（２５日まで）を休演することが１０月３１日に松竹から発表された。自身も今月１１日にＳＮＳを更新し、「体調が優れない日が続いていたところ、１０月末に体調を崩してしまい入院しております」と説明。兄・橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の婚約発表を「兄弟としてとても嬉（うれ）しく思います！」と喜び、「僕も舞台復帰に向け、体調を整えて頑張っていきたいと思います！」とつづっていた。

三田の投稿にはフォロワーから「早い体調回復願ってます」「一瞬三田さんかな？と思った」「お母様そっくりですね」「体調の回復を心から願ってます 大変心配しております」などの声が届いている。