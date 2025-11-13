今季引退の“背番号18”二木康太、記念グッズ販売決定「マリーンズで過ごした時間は、僕の人生の宝物」
千葉ロッテマリーンズは、あす14日正午からマリーンズオンラインストアにて今季限りでの現役引退を発表した二木康太投手の引退記念グッズの受注販売を行うことを発表した。
【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像
今回の記念グッズは、二木投手が投球する姿と「THANK YOU」の文字をあしらったデザインになっており、Tシャツやフェイスタオル、アクリルパネルなど計7商品がラインアップされている。
■二木康太投手 コメント
このたび、僕の現役引退にあわせて記念グッズを販売していただけることになりました。これまで支えてくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。マリーンズで過ごした時間は、僕の人生の宝物です。どんな時も温かい声援が力になり、ここまで投げ抜くことができました。グッズを通じて、少しでもその感謝の気持ちを届けられたらうれしいです。
■二木康太投手 引退記念グッズ 商品詳細
Tシャツ(ホワイト/ブラック、サイズ：S、M、L、XL)：3800円
トートバッグ：2300円
フェイスタオル：2000円
ミニアクリルスタンド：1300円
アクリルスタンド：2300円
アクリルパネル：3500円
巾着・アクリルキーホルダーセット：2000円
※販売はマリーンズオンラインストアにて14日正午から24日午後11時59分まで
