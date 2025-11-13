俳優の堺雅人（52）が出演するマクドナルドの新CMが19日から全国で放送される。CMでは、赤いポンチョ姿の「Mr.トクニナルド」に扮した堺が冬の街でパレードを開催する様子が描かれている。

【映像】パレードでハイテンションな堺雅人

堺に今年の年末はどのように過ごしたいか聞くと、「年末ぐらいは静かな時間を過ごしたい。除夜の鐘が鳴り響く街であったり、シーンとした夜明けであったり…賑やかなのももちろんいいんだけど、ちょっとシーンとした気持ちで1年を終わらせて、1年を始めるのも素敵だと思う」と、賑やかな「Mr.トクニナルド」とは正反対の答えが返ってきた。

そして、今回のCM撮影を通して、2026年に叶えたいことがひとつ出来たという。

「今回フロートに乗って芝居をしたが、改めて実際フロートに乗ってパレードをしている人たちのすごさがわかった。当たり前のように見ていたけど、上に乗ってお客様と一緒になって盛り上がるのが、こんなに難しいことなんだなと思って。（次回もあるなら）パレードをもう一回見ていろいろ研究したい。（キャストの人たちに）ちょっとでも近づければいいな」

（『ABEMA Morning』より）