ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。
簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！
「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。
※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。
■豆腐ドーナツ
素朴な甘さと豆腐の軽やかさで、ペロリと食べてしまいます。
お好みでグラニュー糖や粉糖、シナモンパウダーをまぶしても◎。
材料（約20個分）
絹豆腐……150g
卵……1個（約50g）
ホットケーキミックス……180g
作り方
1 ボウルに豆腐と卵を入れ、泡立て器で豆腐が細かくなるまでよく混ぜる。
2 ホットケーキミックスを加え、ゴムべらで粉気がなくなるまで混ぜ合わせる。
3 スプーンなどを使って一口大にすくい、160℃前後に熱した油（分量外）できつね色になるまで揚げる。油をきって粗熱を取る。
著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』