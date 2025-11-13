素朴な甘さでペロリと食べられる「豆腐ドーナツ」


チョコの温めはレンジで手軽に。材料3つで作る「ガトーショコラ」／パティシエさんのはじめておやつ（1）

ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。

簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！

「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。

製菓用の型は不要、材料はホットケーキミックスや卵などスーパーで揃うものだけ。なかには材料3つで作れるレシピも！ プロのコツを参考に、大人も子どもも大好きな定番おやつを作ってみませんか？

※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。

■豆腐ドーナツ

素朴な甘さと豆腐の軽やかさで、ペロリと食べてしまいます。

お好みでグラニュー糖や粉糖、シナモンパウダーをまぶしても◎。

お好みでグラニュー糖や粉糖、シナモンパウダーをまぶしても◎


材料（約20個分）

絹豆腐……150g

卵……1個（約50g）

ホットケーキミックス……180g

作り方

1　ボウルに豆腐と卵を入れ、泡立て器で豆腐が細かくなるまでよく混ぜる。

ボウルに豆腐と卵を入れ、泡立て器で豆腐が細かくなるまでよく混ぜる


2　ホットケーキミックスを加え、ゴムべらで粉気がなくなるまで混ぜ合わせる。

ホットケーキミックスを加え、ゴムべらで粉気がなくなるまで混ぜ合わせる


3　スプーンなどを使って一口大にすくい、160℃前後に熱した油（分量外）できつね色になるまで揚げる。油をきって粗熱を取る。

スプーンなどを使って一口大にすくい、160℃前後に熱した油できつね色になるまで揚げる


著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』