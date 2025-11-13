「売り場で直聞き密着」

スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに

直撃インタビュー！

お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、

専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。



＜今回訪れた場所＞

ライフ 大泉学園駅前店



＜出演＞

大沢あかね

安井レイコ（名誉鍋奉行）



＜ご紹介した商品＞

・（味の素）鍋キューブ 鶏だしコク醤油 7個入り300円

・（ミツカン）〆まで美味しい 寄せ鍋つゆ ストレート 321円

・（ミツカン）〆まで美味しい キムチ鍋つゆ ストレート 321円

・（ミツカン）〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ストレート 321円

・（ミツカン）鍋THE WORLD

トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト 429円





※店舗により品揃え・価格が異なります※値段などの情報は全て放送時のものです「横浜を知り尽くした達人オススメの厳選ツアー」地元をよく知るプロの方おすすめのスポットを木曜レギュラー・めるるとゲストが巡る旅。今回の舞台は神奈川県横浜市。＜出演者＞生見愛瑠、田中美奈子、井戸田潤（スピードワゴン）＜紹介した施設＞●万国橋…横浜ランドマークタワー、ロープウエー、観覧車といった横浜のトレードマークが一望できる橋。●GRAND SUSHI…神奈川大学みなとみらいキャンパスの中にあるお寿司屋さん。学生だけでなく、一般の方も利用可能でお昼にはお得な寿司ランチが楽しめる。・寿司ランチ（にぎり１０貫 赤だし付き）2,200円※日によって海鮮の種類は異なります●横浜キャラメルラボ 横浜ハンマーヘッド店…神奈川県に５店舗構える、生キャラメル専門店。看板商品は生キャラメル。・パリッと生キャラメルシュー 432円※横浜ハンマーヘッド店限定●HARRY'S CAFE…今年２月にオープン。横浜で４０年ハムソーセージを作り続けているハム屋さんが経営するカフェ。・世界一のハムカツ 500円・トマトブルストエッグサンド 800円・生サーターアンダギーパフェ 650円●花Lab.Nocturne 横浜元町店…１階がお花屋さん、２階がカフェという珍しい作りのお店。お花屋さんでは、季節の花だけでなく少し変わった珍しい花も取り寄せている。・生ハムとキヌア、モッツァレラチーズのサラダ-ブーケ仕立て- 1,580円・とろけるフレンチトースト フルーツアソート 1,800円※値段などは全て放送時の情報です「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！沖縄と聞いて思い浮かべるもの＞

１位：首里城

２位：沖縄美ら海水族館

３位：沖縄そば

４位：ゴーヤーチャンプルー

５位：シーサー

６位：サーターアンダーギー

７位：ちんすこう

８位：国際通り

９位：海ぶどう

＜視聴者プレゼント＞

●横濱ハーバー

港町スイートポテトハーバー（５個入） ※秋冬限定商品

※情報は全て放送時のものです



