１１月１３日（木）のヒルナンデス！「売り場で直聞き密着」「横浜を知り尽くした達人オススメの厳選ツアー」「国民意識調査ビンゴ」
「売り場で直聞き密着」
スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに
直撃インタビュー！
お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、
専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。
＜今回訪れた場所＞
ライフ 大泉学園駅前店
＜出演＞
大沢あかね
安井レイコ（名誉鍋奉行）
＜ご紹介した商品＞
・（味の素）鍋キューブ 鶏だしコク醤油 7個入り300円
・（ミツカン）〆まで美味しい 寄せ鍋つゆ ストレート 321円
・（ミツカン）〆まで美味しい キムチ鍋つゆ ストレート 321円
・（ミツカン）〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ストレート 321円
・（ミツカン）鍋THE WORLD
トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト 429円
※値段などの情報は全て放送時のものです
「横浜を知り尽くした達人オススメの厳選ツアー」
地元をよく知るプロの方おすすめのスポットを木曜レギュラー・めるるとゲストが巡る旅。
今回の舞台は神奈川県横浜市。
＜出演者＞
生見愛瑠、田中美奈子、井戸田潤（スピードワゴン）
＜紹介した施設＞
●万国橋
…横浜ランドマークタワー、ロープウエー、観覧車といった
横浜のトレードマークが一望できる橋。
●GRAND SUSHI
…神奈川大学みなとみらいキャンパスの中にあるお寿司屋さん。
学生だけでなく、一般の方も利用可能でお昼にはお得な寿司ランチが楽しめる。
・寿司ランチ（にぎり１０貫 赤だし付き）2,200円
※日によって海鮮の種類は異なります
●横浜キャラメルラボ 横浜ハンマーヘッド店
…神奈川県に５店舗構える、生キャラメル専門店。
看板商品は生キャラメル。
・パリッと生キャラメルシュー 432円
※横浜ハンマーヘッド店限定
●HARRY'S CAFE
…今年２月にオープン。
横浜で４０年ハムソーセージを作り続けているハム屋さんが経営するカフェ。
・世界一のハムカツ 500円
・トマトブルストエッグサンド 800円
・生サーターアンダギーパフェ 650円
●花Lab.Nocturne 横浜元町店
…１階がお花屋さん、２階がカフェという珍しい作りのお店。
お花屋さんでは、季節の花だけでなく少し変わった珍しい花も取り寄せている。
・生ハムとキヌア、モッツァレラチーズのサラダ-ブーケ仕立て- 1,580円
・とろけるフレンチトースト フルーツアソート 1,800円
※値段などは全て放送時の情報です
「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！沖縄と聞いて思い浮かべるもの＞
１位：首里城
２位：沖縄美ら海水族館
３位：沖縄そば
４位：ゴーヤーチャンプルー
５位：シーサー
６位：サーターアンダーギー
７位：ちんすこう
８位：国際通り
９位：海ぶどう
＜視聴者プレゼント＞
●横濱ハーバー
港町スイートポテトハーバー（５個入） ※秋冬限定商品
※情報は全て放送時のものです