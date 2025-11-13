「売り場で直聞き密着」
スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに
直撃インタビュー！
お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、
専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。

＜今回訪れた場所＞
ライフ　大泉学園駅前店

＜出演＞
大沢あかね
安井レイコ（名誉鍋奉行）

＜ご紹介した商品＞
・（味の素）鍋キューブ 鶏だしコク醤油 7個入り300円
・（ミツカン）〆まで美味しい 寄せ鍋つゆ　ストレート　321円
・（ミツカン）〆まで美味しい キムチ鍋つゆ ストレート　321円
・（ミツカン）〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ストレート　321円
・（ミツカン）鍋THE WORLD 
　　　　　　 トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト　429円

※店舗により品揃え・価格が異なります
※値段などの情報は全て放送時のものです

「横浜を知り尽くした達人オススメの厳選ツアー」
地元をよく知るプロの方おすすめのスポットを木曜レギュラー・めるるとゲストが巡る旅。
今回の舞台は神奈川県横浜市。

＜出演者＞
生見愛瑠、田中美奈子、井戸田潤（スピードワゴン）

＜紹介した施設＞
●万国橋
…横浜ランドマークタワー、ロープウエー、観覧車といった
　横浜のトレードマークが一望できる橋。

●GRAND SUSHI
…神奈川大学みなとみらいキャンパスの中にあるお寿司屋さん。
　学生だけでなく、一般の方も利用可能でお昼にはお得な寿司ランチが楽しめる。
　・寿司ランチ（にぎり１０貫 赤だし付き）2,200円
　※日によって海鮮の種類は異なります

●横浜キャラメルラボ　横浜ハンマーヘッド店
…神奈川県に５店舗構える、生キャラメル専門店。
　看板商品は生キャラメル。
・パリッと生キャラメルシュー　432円
※横浜ハンマーヘッド店限定

●HARRY'S CAFE
…今年２月にオープン。
　横浜で４０年ハムソーセージを作り続けているハム屋さんが経営するカフェ。

・世界一のハムカツ　500円
・トマトブルストエッグサンド　800円
・生サーターアンダギーパフェ　650円

●花Lab.Nocturne 横浜元町店
…１階がお花屋さん、２階がカフェという珍しい作りのお店。
　お花屋さんでは、季節の花だけでなく少し変わった珍しい花も取り寄せている。

・生ハムとキヌア、モッツァレラチーズのサラダ-ブーケ仕立て- 1,580円
・とろけるフレンチトースト フルーツアソート 1,800円

※値段などは全て放送時の情報です

「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！沖縄と聞いて思い浮かべるもの＞

１位：首里城
２位：沖縄美ら海水族館
３位：沖縄そば
４位：ゴーヤーチャンプルー
５位：シーサー
６位：サーターアンダーギー
７位：ちんすこう
８位：国際通り
９位：海ぶどう

