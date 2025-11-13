BE:FIRST¥é¥Æ¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¡õ¡Øanan¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È¥¯ー¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÅß¤ÎÁõ¤¤¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¢£YouTube¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¼Ü¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBE:FIRST¡Øanan¡Ù¥é¥Æ¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¡õ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ê¤É①～④
»¨»ï¡Øanan¡Ù2471¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê11·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿BE:FIRST¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤È»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤¬¡¢»¨»ï¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
É½»æ¤Ç¤Ï¥°¥ìー¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê¥àー¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿6¿Í¡£X¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃæÄß¤ê¹¹ð¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ùー¥¸¥å¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥é¥Æ¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Í¥¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ç¤Ï6¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾®Êª¤ò»È¤Ã¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È»£±ÆÃæ¤Î¥¥á´é¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¼Ü¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È¥¯ー¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÅß¤ÎÁõ¤¤¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£