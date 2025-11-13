今年９月、１０代の女性と山形市内の宿泊施設でみだらな行為をしたとして、きのう、千葉県の２３歳の無職の男が逮捕されました。

不同意性交等の疑いできのう逮捕されたのは、千葉県松戸市に住む、２３歳の無職の男です。

警察によりますと、男は、今年９月２８日の午後０時４０分ごろから午後９時３０分ごろまでの間、山形市内の宿泊施設で、村山地方に住む１０代の女性とみだらな行為をした疑いがもたれています。

この日、被害者の関係者から天童警察署へ届出があり、警察が被害を確認したということです。

その後、警察が防犯カメラの解析など捜査を行ったところ、男が犯行に関わった疑いがあることがわかり、きのう午後、男を千葉県松戸警察署で逮捕しました。

男は容疑をみとめています。

警察は、男と女性がＳＮＳを通して知り合ったとみて捜査を進めています。