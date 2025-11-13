雑誌『GQ Hong Kong』の公式SNSにて、『GQ Hong Kong』「Men Of The Year」を受賞した目黒蓮（Snow Man）のデジタル版カバービジュアルが公開された。

【画像】目黒蓮『GQ Hong Kong』表紙＆ファッションフォト／【動画】ビハインド＆英語でのコメント映像

■和室でファーコートを纏い、オーラを放つ目黒蓮

目黒はベージュのロングファーコートに、ブラウンのニットとパンツを重ねた温度感のあるスタイリングを披露。

控えめなトーンでまとめつつ、立体的なファーのボリュームが優雅な存在感を放ち、和の空間にそっと溶け込みながらも圧倒的なオーラを漂わせている。

■映画のワンシーンのよう。目黒蓮のスタイル際立つ「Tommy Hilfiger」ルック

別の投稿では、Tommy Hilfiger（トミー ヒルフィガー）を着こなしたルックが多数公開された。

壁際の黒電話のそばで撮影されたショットでは、あえて暗さを残したムードの中、赤のギンガムシャツとネクタイが差し色となり、クラシック映画のワンシーンを思わせる仕上がりに。

アーチ状の門構えの前で佇むカットでは、ブラックのロングコートに端正な白のリボンタイブラウス、ワイドスラックスを合わせた直線的なシルエットが縦のラインを強調。目黒のスタイルの良さが一層引き立つルックに仕上がっている。

庭園でランタンの光に照らされた横顔ショットでは、柔らかな光が輪郭をなぞるように包み込み、目黒の繊細な肌の質感やシャープなフェイスラインが浮かび上がる。視線の先まで物語を感じさせる余韻のある表情だ。

SNSでは「世界一かっこいい」「自慢の推し」「良すぎて声出た」「美しすぎる」「最高」「静かな眼差しに引き込まれそう」「息が止まるほどかっこいい」「スタイルがバグすぎる」など、国内外から称賛の声が殺到している。

■目黒蓮『GQ Hong Kong』表紙

■目黒蓮『GQ Hong Kong』ビハインド＆英語コメント動画

Snow Man

